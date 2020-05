Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Ladendiebe entwenden Zigarettenstangen

Olpe (ots)

Aus einem Verbrauchermarkt in der Westfälischen Straße haben am Mittwoch (13. Mai) gegen 16 Uhr vier unbekannte Täter mehrere Stangen Zigaretten entwendet. Als eine Mitarbeiterin gerade einen Kunden bediente, nutzten sie die Situation und nahmen die Zigaretten mit. Sie flüchteten fußläufig bis zu einem Pkw, den sie in der Nähe des Marktes geparkt hatten. Die Polizei leitete sofort eine Nahbereichsfahndung nach den flüchtigen Tätern ein, die aber negativ verlief. Der Wert der gestohlenen Ware liegt im vierstelligen Eurobereich. Nach Zeugenangaben waren die vier Männer circa 18 Jahre alt, hatten ein südländisches Aussehen und waren schlank. Sie fuhren einen Renault mit französischem Kennzeichen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Kreispolizeibehörde Olpe

