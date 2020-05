Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Polizeibekannter Mann bedroht Ehepaar und leistet erheblichen Widerstand

Finnentrop (ots)

Am Dienstag (12. Mai) wurden Polizeibeamte zu einem Einsatz in der Straße "Auf der Habbecke" in Finnentrop gerufen. Der Mitteiler berichtete, dass ein vermutlich stark alkoholisierter und polizeibekannter Mann gewaltsam in sein Haus eingedrungen sei und ihn und seine Frau bedrohe. Beim Eintreffen der Polizei zeigte der Mann sich hochaggressiv und folgte nicht den polizeilichen Anordnungen. Er wurde schließlich zur Durchsetzung eines Platzverweises fixiert und unter Zwangsanwendung aus dem Haus geführt. Dabei leistete er erheblichen Widerstand und beschimpfte die Polizisten. Die Beamten nahmen ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur Ausnüchterung mit auf die Polizeiwache, wo er im Gewahrsam bis zum heutigen Morgen (13. Mai) verblieb. Die Beamten schrieben eine Anzeige wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruches und Beleidigung sowie wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Sie blieben unverletzt.

