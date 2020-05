Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbrecher dringen in Vereinsheim ein

Olpe (ots)

In der Zeit von Dienstag (12. Mai, 21 Uhr) bis Mittwoch (13. Mai, 17.15) ereignete sich ein Einbruch in ein Vereinsgebäude am "Griesemerter Weg" in Lütringhausen. Nach derzeitigen Erkenntnissen gelangten unbekannte Täter über das Vordach an das Dachfenster und schlugen dort die Scheibe ein. Anschließend griffen sie durch die Öffnung und konnten so das Fenster öffnen. Vermutlich verließen sie die Örtlichkeit über ein Küchenfenster. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren vor Ort. Es entstand ein Sachschaden am Gebäude. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

