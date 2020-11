Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Diebe entwenden Handtasche aus Pkw

FinnentropFinnentrop (ots)

Bereits am Samstag (31. Oktober) haben Unbekannte zwischen 14.30 und 16.40 Uhr eine Handtasche aus einem Fahrzeug, das in der Blumenstraße in Lenhausen geparkt war, entwendet. Dafür schlugen sie das hintere Fenster auf der Fahrerseite ein und nahmen die Tasche, in der sich ein Portmonee mit diversen Dokumenten, Geldkarten und Bargeld befand, mit. Insgesamt lag der Beutewert im dreistelligen Eurobereich. Zudem entstand Sachschaden am Pkw. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

