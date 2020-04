Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: 81-jährige Radfahrerin verunglückt tödlich

Stadtoldendorf (ots)

Bereits am vergangenen Sonntag kam es gegen 15.30 Uhr auf der Kreisstraße 42 zwischen Linnenkamp und Stadtoldendorf zu einem tragischen Verkehrsunfall. Eine 81-Jährige aus Stadtoldendorf war mit ihrem Elektrofahrrad aus Linnenkamp kommend in Richtung Stadtoldendorf unterwegs. Auf einer Gefällstrecke verliert sie die Kontrolle über ihr Rad und stürzt. Dabei erlitt die Radfahrerin, die keinen Fahrradhelm trug, schwerste Kopfverletzungen. Sofort eingeleitete Rettungsmaßnahmen, zu denen auch der Rettungshubschrauber hinzugezogen wurde, blieben erfolglos. Die Radfahrerin verstarb noch an der Unfallstelle. Die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Unfallursache dauern an. Eine Fremdbeteiligung wird jedoch ausgeschlossen.

