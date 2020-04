Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Falsche Wasserwerker betreten Wohnung - Schmuck entwendet (Zeugenaufruf und Präventionshinweise der Polizei)

Bad Münder (ots)

Am vergangenen Samstagnachmittag verschafften sich offenbar Trickdiebe Zutritt in eine Wohnung in der Straße "Kreuzborn".

Die falschen Handwerker klingelten gegen 16.00 Uhr an der Wohnung einer 90-jährigen Frau in einem Mehrparteienhaus. Die beiden Männer stellten sich als Wasserwerker vor. Unter dem Vorwand, den Wasserdruck überprüfen zu müssen, wollten die beiden Fremden die Wohnung betreten. Gutgläubig ließ die Seniorin einen der Männer in ihre Räume; der zweite Mann blieb im Treppenhaus zurück.

Der angebliche Wasserwerker drehte im Bad und in der Küche die Wasserhähne auf, schaute aber ohne Angabe von Gründen auch in die anderen Räume. Obwohl sich der Unbekannte seltsam verhielt, er wischte z.B. mit den eigenen Ärmeln die Türklingen ab, schöpfte die Seniorin zunächst keinen Verdacht.

Erst am nächsten Tag bemerkte die Wohnungsmieterin das Fehlen von Schmuckstücken im Wert von mehreren hundert Euro.

Möglicherweise konnte der Komplize im Treppenhaus unbemerkt die Wohnung betreten und durchsuchen, während die 90-Jährige vom anderen Täter durch die angebliche Wasserdruckprüfung abgelenkt wurde. Nachdem der Diebstahl entdeckt wurde, ist am Sonntagabend die Polizei Bad Münder verständigt worden.

Von den beiden Trickdieben gibt es folgende Beschreibungen:

Der erste Täter, der Hauptkontakt zur Geschädigten hatte, war ca. 50 - 60 Jahre alt und ca. 180 cm groß. Er war korpulent, hatte dunkle (schwarze) Haare und trug weder Bart noch Brille. Er soll auffallend große Zähne gehabt haben. Er trug "schmuddelige" Arbeitskleidung.

Der zweite Täter, der nur kurz im Treppenhaus gesehen werden konnte, war ca. 40 Jahre alt und ca. 165 cm groß. Er war zierlich schlank. Er trug einen kleinkarierten Anzug und eine bunte Strickmütze.

Beide Männer hatten nach Angaben der Geschädigten ein südländisches Erscheinungsbild.

Die Polizei Bad Münder fragt, wo die beiden Männer noch aufgefallen oder in Fahrzeuge gestiegen sind?

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Bad Münder (Tel. 05042/9331-0).

Wichtige Hinweise der Polizei zur Vorbeugung:

- Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung. Sie sind grundsätzlich nicht verpflichtet, jemanden unangemeldet einzulassen.

- Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür genau an, zum Beispiel durch den Türspion oder das Fenster. Benutzen Sie, falls vorhanden, die Türsprechanlage.

- Öffnen Sie Ihre Tür immer nur mit vorgelegter Türsperre. Ist keine Sperre vorhanden, öffnen Sie nicht. Sprechen Sie möglichst durch die geschlossene Tür.

- Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Firma an, von der der angebliche Handwerker kommt. Suchen Sie die Telefonnummer selbst heraus.

- Lassen Sie nur Handwerker ein, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Rufen Sie im Zweifel die Hausverwaltung oder den Hausmeister an, ob alles seine Richtigkeit hat.

- Lassen Sie sich auch bei angeblichen Notfällen, zum Beispiel einem Rohrbruch, nicht drängen. Fragen Sie im Zweifel bei den Stadtwerken, beim Hausmeister oder bei Nachbarn telefonisch nach.

Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der verschlossenen Tür warten. Ziehen Sie eine Vertrauensperson (z. B. Nachbar) hinzu.

Weitere Tipps und Hinweise sind auf der Polizeipräventionsseite " https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen " zu finden.

Rückfragen bitte an:

Jens Petersen

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

Polizeikommissariat Bad Münder

Telefon: 05042/9331-171

E-Mail: poststelle@pk-bad-muender.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell