Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Zwei Verkehrsunfälle in Varel - zwei leicht verletzte Personen und eine Unfallflucht

Varel (ots)

Am frühen Montagmorgen, 20.07.2020, kam es gegen 06:25 Uhr im Tweehörnweg zu einem Verkehrsunfall. Dort fuhr ein 30-Jähriger auf seinem Pedelec den Tweehörnkreisel nutzend aus Richtung Rodenkirchen kommend. Ein PKW befuhr die B 437 in Richtung Rodenkirchen und übersah beim Abbiegen in den Tweehörnweg den Pedelecfahrer. Dieser konnte nur durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß mit dem PKW verhindern, stürzte jedoch auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. Der PKW entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Beim dem geflüchteten Fahrzeug soll es sich um einen Pkw Peugeot handeln. Zeugen, die das Verkehrsereignis beobachten konnten oder Angaben zum flüchtenden Peugeot machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 0441/923-0 in Verbindung zu setzen. Am Nachmittag kam es zu einem weiteren Unfall. Gegen 15:20 Uhr beabsichtigte ein 24-Jähriger aus Esens mit seinem PKW BMW von einem Parkplatz eines Getränkemarktes in der Rodenkirchener Straße nach rechts abzubiegen. Hierbei übersah er eine von rechts kommende 68-Jährige Fahrradfahrerin aus Berlin, sodass es zum Zusammenstoß kam, bei dem die Radfahrerin leicht verletzt wurde.

