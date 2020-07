Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung durch Graffiti in Varel - Unbekannte nutzen rote Farbe - Polizei bittet um Hinweise

Varel (ots)

Am vergangenen Wochenende wurden im Riesweg sowohl am Gebäude der dortigen Oberschule als auch am daneben befindlichen Jugendzentrum mehrere Schriftzüge in roter Farbe aufgebracht. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

