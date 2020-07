Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Fahren unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln in Varel - Polizei nahm Socke unter die Lupe und leitete ein weiteres Verfahren gegen einen 26-Jährigen ein

Varel (ots)

Am Montagnachmittag, 20.07.2020, hielt eine Funkstreifenwagenbesatzung gegen 17:10 Uhr in der Straße Am Pfarrgarten einen 26-Jährigen aus Varel mit seinem PKW Daihatsu an. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten bei dem 26-Jährigen Auffälligkeiten hinsichtlich einer möglichen Beeinflussung von berauschenden Mitteln fest. Der daraufhin durchgeführte Drogenvortest bestätigte den Verdacht hinsichtlich einer Einnahme von Cannabis-Produkten, so dass die Entnahme einer Blutprobe erforderlich und die Weiterfahrt untersagt wurden. Mit diesen Maßnahmen waren die polizeilichen Tätigkeiten jedoch noch nicht zu Ende: Die Beamten fanden nämlich in einer Socke des Fahrzeugführers einen Beutel mit einer grünlichen Substanz (mutmaßlich Marihuana). Wegen des Fahrens unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln wurden gegen den 26-Jährigen ein Verkehrsordnungswidrigkeiten- und wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

