Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Nachmeldung: Herrenloses Fahrrad mit Anhänger im Waldgebiet bei Born a. Darß löst Polizeieinsatz aus

Born a. D. (ots)

Am Nachmittag des 08.07.2020 meldete sich der Eigentümer des Fahrrads bei der Polizei. Er hatte auf Facebook in der Suchmeldung der Polizei sein Fahrrad wiedererkannt. Dieses sei ihm am Vortag in Born gestohlen worden. Die Polizei hat die Überprüfung in diesem Zusammenhang aufgenommen und bedankt sich bei der Bevölkerung für die Hinweise und Unterstützung bei der Suche nach dem Vermissten.

