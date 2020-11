Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruchdiebstahl aus landwirtschaftlichem Warenhandel in Spohle

OldenburgOldenburg (ots)

In der Zeit von Samstagnachmittag bis Montagmorgen (14. bis 16.11.2020) drangen unbekannte Täter gewaltsam in einen landwirtschaftlichen Warenhandel im wiefelsteder Ortsteil Spohle ein und entwendeten dort diverse Geräte der Marke STIHL. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Es wird davon ausgegangen, dass die Täter im Schutze der Dunkelheit agiert haben und hierbei über eine rückwärtige Weidefläche an das Objekt herangetreten sind. In diesem Bereich wurde Tage zuvor des öfteren ein weißer Transporter gesichtet. Ob dieser mit dem Einbruchdiebstahl in Verbindung steht, muss noch ermittelt werden. Zeugen, die vor oder während der Tatausführung verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Zwischenahn, Tel.: 04403/927-0, in Verbindung zu setzen.

