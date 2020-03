Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Unbekannte zerstören Fensterscheiben an Schule

Karlsruhe (ots)

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende an einer Schule im Breitenbachweg in Bretten einen Sachschaden von geschätzten 1.000 Euro angerichtet. Hierbei schlugen die Täter mit einem bislang unbekannten Gegenstand auf der Rückseite des Gebäudes, mehrere Fensterscheiben ein.

Das Polizeirevier Bretten ist nun auf der Suche nach Zeugen, die am vergangenen Wochenende verdächtige Beobachtungen im Bereich des Schulgeländes gemacht haben.

