POL-OL: Polizei Rastede ++21-jähriger schlägt Opfer wegen Streitigkeiten auf offener Straße nieder++

In der Nacht zu Sonntag, 15.11.2020, kam es gegen 05.00 Uhr in der Gemeinde Wiefelstede, Ortsteil Neuenkruge, auf offener Straße (Alter Postweg) zu einer Schlägerei. Ein 21-jähriger und ein 28-jähriger Oldenburger waren bei einem privaten Besuch in Neuenkruge im Laufe der Nacht immer wieder wegen Nichtigkeiten in Streit geraten. Der Streit unter den erheblich unter Alkoholeinfluss stehenden Männern mündete dann in einer körperlichen Auseinandersetzung. Der 28-jährige wurde von dem 21-jährigen zu Boden geschlagen. Dann trat der 21-jährige mit dem Fuß gegen Kopf und Oberkörper des Kontrahenten. Bei Eintreffen der Polizei vor Ort war das Opfer nicht bei Bewusstsein. Das zeitnah eintreffende Rettungsteam und ein Notarzt kümmerten sich um den Schwerverletzten. Dieser war dann wieder ansprechbar und wurde einem Oldenburger Krankenhaus zugeführt. Da der Täter sich nicht beruhigen ließ, mussten ihm von der Polizei Handschellen angelegt werden. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten dem Polizeigewahrsam in Oldenburg zugeführt. Gegen ich wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

