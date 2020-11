Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Polizei warnt vor zwei Männern, die angeblich Teppiche verschenken+++

OldenburgOldenburg (ots)

Bereits im Juni dieses Jahres war es in der Rostocker Straße in Oldenburg zu einem Trickdiebstahl gekommen, bei dem sich zwei bislang unbekannte Männer als Mitarbeiter einer Teppichfirma ausgegeben und so Zutritt zur Wohnung einer 92-Jährigen verschafft hatten. Siehe hierzu die Pressemitteilung vom 19.06.2020: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/4629265

In den vergangenen zwei Wochen wurden nun zwei ähnlich gelagerte Taten angezeigt.

In dem einen Fall wurde ein Ehepaar (w, 81 Jahre; m, 80 Jahre) am 27.10.2020 an ihrer Wohnanschrift in der Eutiner Straße von zwei Männern aufgesucht. Die Männer nutzten die Gelegenheit und drängten sich an dem an Demenz erkrankten Hausherren vorbei ins Wohnzimmer. Sie verwickelten wechselseitig den Senior und seine Ehefrau in Gespräche und gaben an, den beiden einen Teppich schenken zu wollen. Schließlich gelang es dem einem Täter den 80-Jährigen in Abwesenheit dessen Frau zu bedrohen und riss diesem einen Umschlag mit mehreren Hundert Euro aus der Hand. Als die beiden Täter den Ehemann schließlich unter dem Vorwand eines weiteren Geschenkes aus der Wohnung locken wollten, erwiderte die Frau energisch, dass ihr Mann hierbleiben werde. Daraufhin verließen die beiden Täter die Wohnung. Die Tat wurde erst einige Tage später, nachdem sich die Opfer ihrem Sohn anvertraut hatten, zur Anzeige gebracht. Die beiden Täter werden beide etwa 170-175 cm groß mit südländischem Erscheinungsbild beschrieben. Die Täter selbst äußerten gegenüber den Opfern, dass ihre Heimat Persien sei. Das Alter wird auf etwa 20 und 30 Jahre geschätzt. Beide hätten keinen Bart und kurze glatte Haare getragen und gut Deutsch gesprochen. Am 03.11.2020 habe dann erneut eine männliche Person geklingelt und sich diesmal als Polizist ausgegeben. Er hätte angeblich die Täter von letzter Woche geschnappt. Der Mann wies sich an der Tür mit einem roten Dienstausweis aus, die 81-Jährige wurde jedoch skeptisch und verschloss die Tür wieder, woraufhin der Täter sich entfernte.

Am 10.11.2020 ereignete sich in der Eidechsenstraße ein ähnlicher Vorfall. In diesem Fall gelang es zwei männlichen Tätern sich Zutritt zur Wohnung eines Ehepaares zu verschaffen. Im Wohnzimmer breiteten sie mehrere Teppiche aus, da sie dem Ehepaar als Dank für langjährige Kundentreue eines Teppichhauses einen Teppich schenken wollten. Nach einem längeren Gespräch konnten der 87-Jährige und seine 82-jährige Frau die Täter jedoch dazu bringen, die Wohnung zu verlassen. Ein aufmerksamer Nachbar hatte die Situation zeitnah mitbekommen und die Polizei über den Sachverhalt informiert. In diesem Fall wurden keine Gegenstände entwendet und es kam auch zu keinen Bedrohungen gegenüber der Opfer. Die Täter werden in diesem Fall wie folgt beschrieben: maximal 170 cm groß, kräftige Statur, schwarze Haare, dunkler Teint und braune Augen. Insgesamt sei das Erscheinungsbild südländisch gewesen und sie hätten Deutsch mit einem leichten Akzent gesprochen.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei nochmals ausdrücklich davor, fremden Personen Einlass in die Wohnung zu gewähren. Wenn sich Personen als Handwerker, Angestellter bestimmter Firmen oder auch als Polizisten ausgeben, nehmen sie im Zweifelsfall telefonisch Kontakt zur Auftraggeberfirma oder der nächsten Polizeidienststelle auf. Bitte achten Sie in diesem Zusammenhang auch auf ältere Nachbarn in ihrem Umfeld und warnen Sie diese vor der aufgeführten Betrugsmasche. Es handelt sich um ein sensibles Thema, welches bei Opfern im Nachhinein häufig ein Schamgefühl hervorruft. Dennoch sollten diese Taten zur Anzeige gebracht werden, damit die Polizei Ermittlungen einleiten kann.

Hier finden Sie Hinweise, woran Sie den aktuell gültigen Dienstausweis der Polizei Niedersachsen erkennen: https://www.lka.polizei-nds.de/praevention/aktuellewarnmeldungen/polizeidienstausweis-niedersachsen-113524.html

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Sarah Rost

Telefon: 0441-790 4013

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell