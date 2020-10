Polizei Braunschweig

POL-BS: Einbruch in ein Möbelhaus

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Volkmarode, 09.10.2020, 19.30 Uhr - 10.10.2020, 09.30 Uhr

In der Nacht auf Samstag kam es zu einem Einbruch in ein Möbelhaus in Volkmarode.

Am Samstagmorgen musste ein Angestellter des Möbelhauses feststellen, dass es in der Nacht zu einem Einbruch gekommen war. Die Polizei erschien vor Ort und sicherte die Spuren. Die Haupteingangstür war beschädigt. Offensichtlich sind die Täter hier in den Markt eingedrungen. Sie hatten es auf den Tresor des Möbelhauses abgesehen und erbeuteten ein größere Summe Bargeld. Es werden nun Zeugen gesucht, die in der Nacht auf Samstag ungewöhnliche Beobachtungen rund um das Möbelhaus gemacht haben. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531/476-2516.

