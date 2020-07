Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg der Bundespolizei; Algerier mit 3 Kilogramm Marihuana am Bahnhof Emmerich festgenommen

Kleve - Emmerich (ots)

Am Donnerstag, 2. Juli 2020 um 21:00 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei einen ausweislosen 25-jährigen Algerier am Bahnhof in Emmerich nach der Einreise aus den Niederlanden. Die Ermittlungen ergaben, dass der Reisende als Asylbewerber in den Niederlanden gemeldet ist. Weiterhin besteht gegen den Mann eine Fahndungsnotierung im Schengener Informationssystem zur Einreiseverweigerung durch Frankreich sowie zwei nationale Aufenthaltsermittlungen der Staatsanwaltschaften in Unna und Dortmund. Bei der Durchsuchung des mitgeführten Reisegepäcks konnten die Beamten anschließend drei Kilogramm Marihuana in einer Plastiktüte auffinden und sicherstellen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in Kleve hat das Zollfahndungsamt Essen die weitere Sachbearbeitung übernommen. Der Algerier befindet sich auf richterliche Anordnung in Untersuchungshaft.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell