Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt vier Drogenschmuggler fest - Haftrichter erlässt Haftbefehl

Aachen (ots)

Am Mittwochabend hat die Bundespolizei vier Drogenschmuggler mit über 1 Kilogramm Betäubungsmitteln in Aachen-Vetschau festgenommen.

Beamte der Bundespolizei versuchten an der Ausfahrt Aachen-Laurensberg ein Fahrzeug mit vier Personen anzuhalten, jedoch beim Anhaltevorgang kam der Fahrer den Anhaltezeichen nicht nach und beschleunigte sein Fahrzeug Richtung Aachener-Kreuz. Die Beamten folgten dem Fluchtfahrzeug und beobachteten, wie ein Päckchen aus einem der Fahrzeugfenster geworfen wurde. Schließlich konnte das Fahrzeug mit Insassen am Randstreifen gestellt werden. Es befanden sich vier Iraner im Alter von 28 - 56 Jahren im Fahrzeug. Bei einer Nachsuche am Randstreifen der Autobahn wurde ein Kilogramm Haschisch oder Heroin aufgefunden. Eine genaue Bestimmung des Betäubungsmittels muss noch eine kriminaltechnische Untersuchung ergeben. Bei der Durchsuchung der Personen wurde zudem noch 80 Gramm Heroin und über 8 Gramm Kokain aufgefunden, welches beschlagnahmt wurde. Zwei Personen waren im Besitz von Duldungen und zwei wiesen sich mit deutschen Aufenthaltstiteln aus. Die Siegel der Kennzeichen des Fluchtfahrzeuges waren bereits schon einmal entfernt und anschließend unfachmännisch wieder aufgeklebt worden. Eine genauere Überprüfung der Kennzeichen ergab, dass das Fahrzeug seit Januar 2020 bei den Behörden abgemeldet war. Bei einem der Männer wurde zudem am Körper ein sichelförmiges Messer aufgefunden, was auch beschlagnahmt wurde. Die vier Iraner wurden wegen der gemeinschaftlichen Einfuhr und des Handeltreibens von Betäubungsmitteln, wegen ausländerrechtlicher Verstöße und im Einzelnen wegen der Verkehrsverstöße und des Verstoßes gegen das Waffengesetz beanzeigt. Die Zollfahndung Aachen hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die vier Männer wurden am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft gegen sie verhängte.

