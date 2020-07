Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizisten stellen Mann mit griffbereiter Gaspistole in Hagen

Hagen (ots)

Eine Streife der Bundespolizei wurde am gestrigen Abend (1.Juli) von einem Hinweisgeber informiert, dass auf einem Bahnsteig am Hauptbahnhof in Hagen ein Mann wäre, der eine Pistole im Hosenbund tragen würde. Der 32-Jährige kann kurz darauf gestellt und die Pistole sichergestellt werden.

Einsatzkräfte der Bundespolizei befanden sich am gestrigen Abend auf dem Weg zu einer Personalienfeststellung im Hagener Hauptbahnhof, als sie von einem Reisenden angesprochen wurden. Der Mann teilte den Polizisten mit, dass sich auf einem Bahnsteig eine Person aufhalten solle, die im Hosenbund eine Pistole tragen würde. Aufgrund einer sehr detaillierten Personenbeschreibung, fahndete die Streife sofort nach dem unbekannten Mann. Auf dem Bahnsteig zum Gleis 8/10, erkannten sie schon kurz darauf einen 32-Jährigen, auf den die Beschreibung zutraf. Sie hielten den Mann an und sicherten gleich die im Rückenbereich getragene Pistole. Er wurde noch vor Ort vorläufig festgenommen. Bei der Waffe handelte es sich um eine erlaubnispflichtige Gaspistole. Diese war geladen und entsichert. Während der weiteren Durchsuchung des deutschen Staatsangehörigen, konnte in seiner Bauchtasche ein kleines Verschlusstütchen Marihuana aufgefunden werden.

Gegen den 32-Jährigen aus Hagen wurden Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetzt und das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Er konnte später die Wache der Bundespolizei wieder verlassen.

