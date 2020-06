POL-OL: ++Dreister Trickdiebstahl++

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Oldenburg (ots)

+Dreister Trickdiebstahl+ Bereits am Donnerstagmorgen zwischen 09.00 Uhr und 09.30 Uhr kam es in der Rostocker Straße zu einem dreisten Trickdiebstahl zum Nachteil einer 92jährigen Dame. Zwei bislang unbekannte Männer klingelten an der Tür und gaben sich als Mitarbeiter einer Teppichfirma aus, die ihren Firmensitz ins Ausland verlegen wolle. Als Dankschön für treue Kunden wollten sie einen Teppich verschenken. Die gutgläubige Frau gewährte den beiden Männern, von denen keine nähere Beschreibung möglich ist, den Zutritt in ihre Wohnung. Am nächsten Tag wurde dann durch eine Angehörige das Fehlen diverser Schmuckstücke festgestellt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden, falls sie verdächtige Personen im Bereich des Tatorts bemerkt haben sollten.

