Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Unfall auf Fahrradstraße +++

Oldenburg (ots)

Bei einem Unfall an der Kreuzung Lindenallee/Haarenufer wurde am Donnerstagabend ein 28-jähriger Fahrradfahrer verletzt: Der Oldenburger befuhr um 22.25 Uhr die Straße Haarenufer (Fahrradstraße) in stadtauswärtiger Richtung. Im Kreuzungsbereich wurde er von dem Mitsubishi eines 66-Jährigen erfasst, der auf der Lindenallee in Richtung Ofener Straße unterwegs war und dabei die Vorfahrt des Radfahrers missachtet hatte. Der 28-Jährige stürzte mit dem Rad und wurde dabei leicht verletzt. (679449)

Ebenfalls leicht verletzt wurde gestern ein 60-jähriger Radfahrer, der auf der Peterstraße von einem Auto angefahren worden war: Der Mann überquerte um 7.50 Uhr in Höhe der Marienstraße bei ausgeschalteter Ampel die Fahrbahn, offenbar ohne auf den Verkehr zu achten. Er wurde dort von einem VW Lupo erfasst wurde, dessen 54-jähriger Fahrer auf der Peterstraße in Richtung Pferdemarkt unterwegs war. Der 60-Jährige erlitt dabei Verletzungen am Arm. (677139)

Für Hinweise von Zeugen ist der Unfalldienst der Polizei Oldenburg telefonisch unter der Nummer 0441/790-4115 erreichbar.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Stephan Klatte

Telefon: 0441 790 4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell