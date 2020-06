Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Wohnungseinbrüche +++

Oldenburg (ots)

Die Polizei verzeichnete am Donnerstag in den Vormittagsstunden zwei Einbrüche, bei denen unter anderem Schmuck und Bargeld entwendet wurden.

In der Fliednerstraße hatten Unbekannte in der Zeit zwischen 9.45 und 11.30 Uhr ein rückwärtiges Fenster zu einem Einfamilienhaus aufgehebelt. Aus dem Haus ließen die Täter Armbanduhren, Schmuck und Bargeld mitgehen. (677530)

Ebenfalls am Vormittag (8.15 bis 12.15 Uhr) stiegen Diebe durch ein aufgehebeltes Badezimmerfenster in ein Zweifamilienhaus am Quellenweg ein. Im Haus durchsuchten die Täter mehrere Räume und flüchteten anschließend mit Schmuck. (678038)

Hinweise von Zeugen werden unter der Telefonnummer 0441/790-4115 aufgenommen.

