Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Unfall mit geklautem Fahrrad +++

Oldenburg (ots)

Wenig Glück hatte am Donnerstagnachmittag ein mutmaßlicher Fahrraddieb, als er mit seinem gestohlenen Zweirad bereits nach kurzer Zeit einen Unfall verursachte.

Der Mann wurde gegen 17.30 Uhr von einem Zeugen dabei beobachtet, wie er sich vor einem Lebensmittelgeschäft an der Hauptstraße an den dort abgestellten Fahrrädern zu schaffen machte. Nachdem der Mann dabei ein unverschlossenes Fahrrad entdeckte hatte, sei er nach Angabe des Zeugen mit dem Rad in Richtung Stadtmitte gefahren. Da der 24-jährige Mitteiler nun einen Fahrraddiebstahl vermutete, sei er dem Unbekannten ebenfalls auf einem Fahrrad gefolgt.

Auf einem Weg im Eversten Holz wurde der 24-Jährige schließlich Zeuge eines Verkehrsunfalls. Der mutmaßliche Dieb sei auf dem Weg immer weiter nach links geraten und dort mit einer entgegenkommenden Radfahrerin zusammengestoßen.

Die 25-jährige Radfahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Polizei konnte den 45-jährigen Tatverdächtigen noch am Unfallort antreffen; es wurden Ermittlungen gegen den Mann eingeleitet. (678863)

