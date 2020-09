Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf- Parkplatzunfall mit Flucht

Betzdorf (ots)

Am 28.09.2020, gegen 12:15 Uhr fuhr ein 23-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug rückwärts aus einer Parktasche des Kundenparkplatzes am Aldi-Markt. Bei dieser Rückwärtsfahrt stieß er gegen den geparkten Pkw einer 70-jährigen Frau. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen von ca. 1300EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, konnte jedoch schnell ermittelt werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

