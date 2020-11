Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Brand eines Unterstandes in Wiefelstede-Neuenkruge+++

OldenburgOldenburg (ots)

Am Dienstag, dem 17.11.2020, gegen 22:30 Uhr wurde der Großleitstelle der Feuerwehr Oldenburg über Notruf ein Schuppenbrand in Wiefelstede, Ortsteil Neuenkruge, mitgeteilt. Unverzüglich wurde die freiwillige Feuerwehr alarmiert sowie mehrere Funkstreifenwagenbesatzungen und ein Rettungswagen entsandt. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen wurde festgestellt, dass auf dem Anwesen eines ehemaligen Baumschulbetriebes am Zwischenahner Damm ein Teil eines Fahrzeugunterstandes in Brand stand. Unweit von diesem Unterstand brannte ein Schutthaufen bestehend aus Kabel- und Metallresten. Den zahlreichen Einsatzkräften der Ortsfeuerwehren Neuenkruge-Borbeck, Metjendorf und Kayhauserfeld gelang es zügig den Brand abzulöschen. Durch die Polizei wurde ein Brandermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die an diesem Abend verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeistation Rastede unter Tel.: 04402/91652-0 oder dem Polizeikommissariat Westerstede unter Tel.: 04488/833-0 zu melden.

