Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Metallzaun nach Unfall beschädigt

Wilgartswiesen (ots)

In dem Zeitraum von Dienstag, den 07.01.2020 gegen 17:00 Uhr, bis Mittwoch, den 08.01.2020 um 07:30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen Metallzaun in Wilgartswiesen. Unmittelbar vor der Ortseinfahrt, in Höhe der Falkenburgermühle, verlor der Unfallverursacher, vermutlich in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Ersten Ermittlungen zu Folge soll es sich bei dem unfallflüchtigen PKW um einen hellbraun/ goldmetallic lackierten Kia Sportage JE, der Baureihe bis 2010, handeln. An dem beschädigten Zaun entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro.

