Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, Lkrs. Konstanz) Bus bleibt an Laterne hängen 29.10.20

SteißlingenSteißlingen (ots)

Recht eng ist es am Donnerstagnachmittag für einen Busfahrer in der Schloßstraße geworden. Er blieb mit seinem zwölf Meter langen und zweieinhalb Meter breiten Linienbus letztendlich an einer Straßenlaterne hängen. Mitarbeiter des Bauhofs waren zufällig vor Ort und erkannten die missliche Situation. Sie trennten die bereits schräg stehende Laterne ab und befreiten den Bus so aus der misslichen Situation. Der 55-jährige Busfahrer, der von der Polizei verwarnt wurde, geriet in die Engstelle, weil er sich in einer Umleitung verfahren hatte. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 2500 Euro.

