POL-KN: (Öhningen, Lkrs. Konstanz) Renault schrammt Linienbus 29.10.20, 15.30 Uhr

ÖhningenÖhningen (ots)

In der Höristraße hat am Donnerstagnachmittag ein Auto einen Linienbus gestreift. Eine 51-jährige Renault-Fahrerin fuhr aus ihrer Grundstückseinfahrt heraus und übersah den Bus. Die beiden Fahrzeuge streiften sich, wobei ein Gesamtschaden in Höhe von 4000 Euro entstand. Verletzte gab es keine.

