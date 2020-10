Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Schlagring bei Verkehrskontrolle aufgefunden (28.10.2020)

Villingen-SchwenningenVillingen-Schwenningen (ots)

Polizeibeamte haben bei einer Verkehrskontrolle am Mittwochabend gegen 22 Uhr in der Silcherstraße in einem Auto einen Schlagring und einen Baseballschläger gefunden. Der Schlagring lag für den 30-jährige Fahrer griffbereit neben dem Fahrersitz. Der Baseballschläger lag im Kofferraum. Da der Besitz des Schlagrings einen Verstoß gegen das Waffengesetz darstellt, muss der Autofahrer nun mit einer Anzeige rechnen.

Rückfragen bitte an:

Pascal Weisgerber

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell