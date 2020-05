Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Zwei junge Männer beschädigen mutwillig Außenspiegel an mindestens sieben Autos und werfen mehrere Blumenkübel um - Polizei bittet um Hinweise

VS-Villingen (ots)

In den frühen Morgenstunden des Freitags, etwa gegen 01.30 Uhr, haben zwei derzeit noch unbekannte junge Männer in der Schwedendammstraße mutwillig an mindestens sieben geparkten Autos die Außenspiegel beschädig und in der Straße mehrere Blumenkübel umgeworfen. Anwohner hörten den Lärm und sahen gerade noch zwei männliche Personen davonlaufen. Die Polizei Villingen (07721 601-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitete und bittet um Hinweise zu den beiden noch unbekannten Tätern.

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell