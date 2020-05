Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Mülleimer angezündet

Zeugenaufruf

Konstanz (ots)

Auf dem Schulhof der Wessenbergschule wurden am Donnerstag gegen 00.00 Uhr mehrere Mülleimer angezündet. Diese mussten von der Feuerwehr gelöscht werden. Desweiteren wurde etliche weitere Mülleimer aus den Halterungen genommen und auf dem Schulhof entleert. Hinweise zu den Tätern werden erbeten an das Polizeirevier in Konstanz, Tel.: 07531/9950.

