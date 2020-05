Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen

Zeugensuche

Zimmern ob Rottweil, A 81 (ots)

Am Mittwoch gegen 15:15 Uhr wurde eine Motorradstreife im Bereich der AS Rottweil auf zwei Porsche aufmerksam, welche mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Singen unterwegs waren. Hierbei beschleunigten die Fahrzeuge mehrfach stark und versuchten durch dichtes Auffahren, den Vorausfahrenden dazu zu bewegen, die Fahrspur zu wechseln. Aufgrund der gefahrenen hohen Geschwindigkeiten war es erst nach 20 km möglich, die Fahrzeuge einer Kontrolle zu unterziehen. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um einen grauen Porsche Boxster und einen schwarzfarbenen Porsche 911. Der Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil sucht Zeugen, welchen die beiden Fahrzeuge aufgefallen sind oder die durch diese gefährdet wurden. Tel.: 0741/348790.

