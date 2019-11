Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Hasenleiser: 28-jähriger Mann bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Mannheim-Hasenleiser (ots)

Bei einem Arbeitsunfall am Donnerstagnachmittag im Stadtteil Hasenleiser wurde ein 28-jähriger Mann schwer verletzt. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Fuß des Mannes bei Abrissarbeiten auf einem Anwesen in der Karlsruher Straße in die Ketten eines Baggers und wurde eingeklemmt. Hierdurch erlitt der 28-Jährige schwere Verletzungen am Fuß. Er wurde nach notärztlicher Erstbehandlung mit einem Hubschrauber zur Behandlung in eine Fachklinik geflogen. Über Art und Schwere seiner Verletzungen liegen keine weiteren Informationen vor.

Die weiteren Ermittlungen von Gewerbeaufsichtsamt und Verkehrskommissariat Heidelberg dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell