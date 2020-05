Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Streit an der Ladenkasse

Zeugensuche

Singen (ots)

Mehrere Kunden gerieten am Mittwoch gegen 16:00 Uhr im Lidl-Einkaufsmarkt in der Maggistraße in Singen aneinander. Ausgelöst wurde der Streit durch die Unaufmerksamkeit einer Kundin, welche mit ihrem Einkaufswagen einen weiteren Kunden berührte. Dieser geriet außer sich und es kam zunächst zu verbalen Entgleisungen zwischen den Parteien. Als der Kunde sein Handy zückte und Bilder fertigte, eskalierte die Situation völlig. Durch das absichtliche Stoßen eines Einkaufswagens erlitt eine Frau eine Verletzung, welche ärztlich versorgt werden musste. Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel.: 07731/8880, in Verbindung zu setzen.

