Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A 81

Landkreis Rottweil) Drei Hundewelpen beschlagnahmt (28.10.2020)

A 81 / RottweilA 81 / Rottweil (ots)

Beamte des Verkehrsdienstes Zimmern ob Rottweil haben am Mittwoch gegen 15.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Anschlussstelle Rottweil einen ukrainischen Kleinbus kontrolliert und darin drei Hundewelpen festgestellt. Der 25-jährige Fahrer des Kleinbusses war zuvor auf der Autobahn von Singen kommend in Richtung Stuttgart gefahren. Die Beamten kontrollierten ihn auf dem Parkplatz. Der hintere Bereich des Fahrzeugs war mit dunkler Folie beklebt. Auf den hinteren Sitzreihen befanden sich zwei Chihuahuas und ein Husky-Welpe in jeweils einer Transportbox. Die Transportbox des Huskys war zu klein. Da der Verdacht des Verstoßes gegen die Tierschutztransportverordnung bestand, verständigten die Polizisten das zuständige Veterinäramt des Landratsamts Rottweil. Die Hundewelpen wurden beschlagnahmt und ins Tierheim gebracht. Gegen den Fahrer des Tiertransportes wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

