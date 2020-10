Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dauchingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflucht - Zeugen gesucht (25. - 28.10.2020)

Villingen-SchwenningenVillingen-Schwenningen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Unfallflucht, die ein bislang Unbekannter in der Niedereschacher-Straße im Zeitraum von Sonntagnacht bis Dienstagabend begangen hat. Der Autofahrer streifte mit seinem Wagen die Wand eines Mehrfamilienhauses und fuhr anschließend davon. An dem Wohngebäude entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720 8500-0 zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Pascal Weisgerber

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell