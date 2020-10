Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Landkreis Konstanz) (28.10.2020)

StockachStockach (ots)

Am späten Mittwochabend, gegen 22:30 Uhr, ist es in Stockach in der Oberdorfstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 29 Jahre alte Audi Fahrerin fuhr auf der Oberdorfstraße und wollte in die Meßkircher Straße abbiegen, als ein 31-jähriger Fahrer eines Renault aus Richtung der dortigen Tankstelle kam und mit ihr zusammenstieß. Verletzt wurde dabei zum Glück niemand. Es entstand jedoch ein Gesamtsachschaden von über 7.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Philipp Wabnig

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1013

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell