Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Landkreis Konstanz) Fahrer eines Leichtkraftrades bei Unfall auf einem Tankstellengelände leicht verletzt (28.10.2020)

Engen, Landkreis KonstanzEngen, Landkreis Konstanz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend auf einem Tankstellengeländer an der Hegaustraße ereignet hat, ist ein 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades leicht verletzt worden. Der junge Biker war gegen 19 Uhr zunächst - von Welschingen kommend - auf der Hegaustraße in Richtung Stadtmitte unterwegs und bog dann nach links auf das Tankstellengelände ab. Just in diesem Moment fuhr ein Kunde der Tankstelle mit einem Ford Ka an, achtete dabei nicht auf den abbiegenden Fahrer des Leichtkraftrades und stieß mit diesem zusammen. Der 16-Jährige stürzte daraufhin zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachten den jungen Biker zur weiteren Behandlung in eine Klinik. An den beiden Fahrzeugen entstand durch den Unfall Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro.

