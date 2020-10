Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz Mann bei Streit mit Messer schwer verletzt (29.10.2020)

Villingen-SchwenningenVillingen-Schwenningen (ots)

Schwere Verletzungen durch einen Messerstich erlitten hat ein 29-Jähriger bei einer Auseinandersetzung am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr. Der Mann traf im Bürk Park auf zwei Männer im Alter von 31 und 33 Jahren, mit denen er in Streit geriet. In dessen Verlauf zog der Ältere ein Messer und versetzte dem 29-Jährigen einen Stich in die Brust. Beide Täter flüchteten, konnten jedoch ermittelt werden. Der Polizei gelang es, den 31-Jährigen kurz nach der Tat festzunehmen, der 33-jährige Haupttäter ist derzeit noch auf der Flucht. Der Verletzte musste in ein Krankenhaus gebracht und operiert werden, befindet sich jedoch nicht in Lebensgefahr.

Die Staatsanwaltschaft Konstanz hat in Zusammenarbeit mit dem Kriminalkommissariat Villingen die Ermittlungen übernommen. Die Hintergründe des Streits und warum es zu der Auseinandersetzung kam, sind Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Staatsanwaltschaft Konstanz, Erster Staatsanwalt Andreas Mathy, Tel. 07531/280-2063

Polizeipräsidium Konstanz, Polizeioberkommissar Jörg-Dieter Kluge, Tel. 07531 995-1019

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell