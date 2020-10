Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Landkreis Konstanz) Zusammenstoß von BMW und Fahrrad führt zu einer leicht verletzten Person (28.10.2020)

Radolfzell am BodenseeRadolfzell am Bodensee (ots)

Am Mittwochabend ist es in Radolfzell in der Böhringer Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 75-jähriger Fahrer eines BMW wollte gegen 18:30 Uhr eine ortsansässige Tankstelle verlassen, als es zum Zusammenstoß mit einem 55 Jahre alten Fahrradfahrer kam. Der Radfahrer, der einen beidseitig befahrbaren Fahrradweg befuhr, konnte den Zusammenstoß auch durch einen Ausweichversuch nicht mehr verhindern. Der Radfahrer verletzte sich bei dem Zusammenstoß am Knie und an der Hand und musste zur Behandlung ins Krankenhaus Radolfzell gebracht werden.

