Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach-Hindelwangen, Landkreis Konstanz) 53-jähriger Autofahrer bei Unfall in einem Baustellenbereich der Meßkircher Straße

Oberdorfstraße leicht verletzt

Stockach-Hindelwangen, Landkreis KonstanzStockach-Hindelwangen, Landkreis Konstanz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen, gegen 07.15 Uhr, in einem Baustellenbereich der Meßkircher Straße und der Oberdorfstraße ereignet hat, ist ein 53-jähriger BMW-Fahrer leicht verletzt worden. Eine 38-jährige Frau war zur genannten Zeit auf der Meßkircher Straße unterwegs und übersah im Baustellenbereich vermutlich die dort geänderte Verkehrsführung. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß mit dem BMW des 53-Jährigen, der von der Oberdorfstraße entsprechend der für ihn mit der Baustellenbeschilderung geltenden "abknickenden" Vorfahrtsstraße auf die Meßkircher Straße abbiegen wollte. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der Fahrer des BMWs wurde leicht verletzt und begab sich anschließend zur ärztlichen Untersuchung.

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell