Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe erbeuten Bargeld

Kaiserslautern (ots)

Taschendiebe haben es am Dienstag in einem Supermarkt in der Menonnitenstraße auf den Geldbeutel eines 59-Jährigen abgesehen. Unbemerkt griffen die Langfinger zu und erbeuteten Bargeld, Ausweisdokumente, Bank- und Kreditkarten. Während der 59-Jährige am Nachmittag beim Altstadtrevier eine Anzeige erstattete, meldete sich ein 37-Jähriger bei der Polizei. Er fand das Portemonnaie in der Straße Am Heiligenhäuschen am Bordstein. Bis auf das Bargeld fehlte nichts. |erf

