Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkäuferin verhindert Betrug

Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg (ots)

Gerade noch rechtzeitig hat eine Verkäuferin verhindert, dass eine 86-Jährige Opfer von Betrügern geworden ist. Unbekannte riefen die Seniorin am Dienstag an und gaukelten ihr vor, dass sie 39.000 Euro gewonnen habe. Das Geld sollte ihr in bar überbracht werden. Zuvor sollte die Frau allerdings Gebühren in Höhe von 500 Euro bezahlen. Sie wurde von dem Anrufer aufgefordert, hierzu eine Gutscheinkarte eines Online-Versandhandel zu kaufen. Die 86-Jährige schöpfte keinen Verdacht und ging in einen Drogeriemarkt, um dort die Guthabenkarte zu kaufen. Während des Gesprächs mit einer Verkäuferin bemerkte die Angestellte den Schwindel. Sie klärte die Seniorin auf und informierte die Polizei. Die 86-Jährige kaufte keine Karte. Die Beamten ermitteln wegen des Verdachts des Betrugs. |erf

