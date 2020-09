Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Gartenhaus

Kaiserslautern (ots)

Diebe haben sich zwischen Sonntagmittag und Montagabend die Kleingartenanlage in der Entersweilerstraße heimgesucht. Sie machten sich an einem Gartenhaus zu schaffen. Über einen Anbau gelangten sie in das Häuschen. Die Einbrecher durchsuchten sämtliche Schränke und beschädigten einen Kühlschrank. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen stahlen die Täter den Spannungswandler und den Spannungsregler einer Solaranlage. Außerdem ließen sie eine Flasche Whisky mitgehen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell