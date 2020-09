Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer fuhr wo? - Polizei sucht Unfallzeugen

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Montag in der Pariser Straße in Höhe des Burger King einen Unfall beobachtet haben.

Gegen 13 Uhr befuhren beide Frauen mit ihren Pkws die Straße Richtung Einsiedlerhof. Nach Angaben der Fahrerin eines Mazdas, befuhr sie die rechte Fahrspur. Um einem stehenden Lkw auszuweichen, scherte sie auf die mittlere Fahrspur aus. Im selben Augenblick soll die Fahrerin eines Peugeot von der linken Spur auf die mittlere Spur gewechselt sein. Dabei soll sie den Mazda an der Seite getroffen haben.

Die Peugeot Fahrerin hingegen gibt an, dass sie den mittleren Fahrstreifen befuhr und der Mazda beim Ausscheren sie getroffen habe. Der Schaden dürfte insgesamt über 4.000 Euro betragen. Verletzt wurde niemand.

Zur Klärung des Unfalls bittet die Polizei um Hinweise. Wer hat den Unfall beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

