Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Roller geklaut - Polizei bittet um Hinweise

Kaiserslautern (ots)

Ein Motorroller der Marke ZNEN ist am Montag in der Gerhart-Hauptmann-Straße geklaut worden.

Die Geschädigte gab bei der Anzeigenerstattung an, dass sie den Roller um 12 Uhr in der Tiefgarage des Anwesens 16a abgestellt habe. Als sie um 15 Uhr wiederkam, war der Roller weg. An dem schwarz-weißen Roller sind die beiden Blinker vorne, sowie die Plastikabdeckung des Fußraums beschädigt.

Mögliche Zeugen oder Personen, die Angaben zum Verbleib des Rollers machen können, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2250 zu melden. |elz

