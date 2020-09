Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Feuer ausgebrochen - update

Achern (ots)

Nach dem Brand in einem Lagerraum am Freitagabend sind die Ermittler einen Schritt weiter. Nach Sichtung durch die Kriminaltechnik und eines Spürhundes am Wochenende gibt es im Augenblick keine Anhaltspunkte, die auf eine vorsätzliche Brandstiftung hindeuten. Bei dem Einsatz konnte die Feuerwehr das Feuer schnell unter Kontrolle bringen, so dass ein Übergriff auf andere Gebäude verhindert werden konnte. Bei den Brand war ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro entstanden.

