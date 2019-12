POL-ME: Sachschadenunfall mit reichlich Promille - Velbert - 1912030

Polizei Mettmann

Am frühen Mittwochabend des 04.12.2019, gegen 17.00 Uhr, wurde die Velberter Polizei zur Aufnahme eines Sachschadenunfalls zur Ricarda-Huch-Straße im Velberter Ortsteil Tönisheide gerufen. Dort war der 67-jährige Fahrer eines PKW BMW beim Einparken am Fahrbahnrand gegen einen geparkten PKW der Marke Ford geprallt und hatte diesen noch leicht gegen einen davor geparkten PKW VW geschoben. Die Sachlage war eindeutig, der an allen drei Fahrzeugen entstandene Sachschaden wurde insgesamt auf etwa 3.000,- Euro geschätzt.

Bei der polizeilichen Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten allerdings deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Unfallverursachers fest. Ein deshalb angebotener und an Ort und Stelle durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 2,5 Promille (1,25 mg/l). Daraufhin leitete die Polizei ein Strafverfahren gegen den 67-jährigen Velberter ein. Zur Beweisführung wurde die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und durchgeführt. Den Führerschein des BMW-Fahrers stellten die Beamten sicher. Parallel dazu wurde ihm bis auf weiteres jedes Führen führerscheinpflichtiger Kraftfahrzeuge ausdrücklich untersagt.

