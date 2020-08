Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den Mercedes zerkratzt?

Kaiserslautern (ots)

In der Bleichstraße ist ein Auto von unbekannten Tätern zerkratzt worden. Der Fahrzeughalter meldete den Schaden am Montag der Polizei. Entdeckt hatte er ihn allerdings schon am Wochenende. Wann genau der Wagen beschädigt wurde, ist unklar.

Die Täter zerkratzten an dem Mercedes Coupé den linken vorderen Kotflügel. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise auf mögliche Täter nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Nummer 0631 / 369 - 2250 jederzeit entgegen. |cri

