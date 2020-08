Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe greifen zu - Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots)

Übers Wochenende haben sich Diebe am Opelkreisel einen Tablet-Computer unter den Nagel gerissen. Am Montag fiel auf, dass das Gerät nicht mehr da ist. Es lag in einem Omnibus, der von Freitagnachmittag bis Montagmorgen auf einem Parkplatz abgestellt war. Das Tablet dient im Bus zum Fahrkartenverkauf und hat einen Wert von mehreren hundert Euro. Hinweise auf mögliche Täter gibt es derzeit nicht.

Bereits vor ein paar Tagen haben sich Diebe in der Paul-Ehrlich-Straße an einem Fahrrad bedient. Dabei hatten sie es offenbar gezielt auf einzelne Teile des Fahrrads abgesehen. Die Nutzerin des Rads zeigte jetzt über die Onlinewache an, dass unbekannte Täter an dem Pedelec den Fahrradsattel und die Federsattelstütze abmontierten und mitnahmen - der "Rest" blieb stehen.

Das Fahrrad war im fraglichen Tatzeitraum in der Paul-Ehrlich-Straße ordnungsgemäß abgestellt und verschlossen. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter Telefon 0631 / 369 - 2250 entgegen. |cri

