Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Während Spaziergang Auto geknackt

Kaiserslautern (ots)

Während sie mit ihrem Hund einen Spaziergang machte, ist eine Frau am Sonntagnachmittag bestohlen worden. Wie die 47-Jährige bei der Polizei anzeigte, hatte sie ihr Auto kurz vor 15 Uhr auf einem Waldparkplatz an der Abzweigung der L504 abgestellt und war mit ihrem Hund in Richtung Waldleiningen spaziert.

Als sie etwa eine Viertelstunde später zu ihrem Wagen zurückkam, stellte die 47-Jährige fest, dass unbekannte Täter in der Zwischenzeit an dem Suzuki eine Scheibe zerstört und sich aus dem Innenraum einen Beutel gegriffen haben. Darin befanden sich ihre Geldbörse mit Bargeld und diversen Karten, eine Sonnenbrille, Insektenschutzspray sowie ein Schal.

Ein konkreter Hinweis auf mögliche Täter liegt derzeit nicht vor. Zeugen hatten lediglich eine männliche Person auf einem E-Bike in der Nähe der Einmündung zum Parkplatz gesehen. Möglicherweise hat der Radfahrer den Täter gesehen. Er wird deshalb gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell